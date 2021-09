Estranha nuvem brilhante é vista no céu da China

Uma misteriosa nuvem em forma de pilar com luzes azuis foi vista no dia 8 de setembro de 2021 na cidade de Shenyang na província de Liaoning, norte da China. Muitas pessoas que passavam pelo local pararam para registrar o momento com fotos e vídeos da bizarra formação de luz que aparece por trás de um edifício.

As imagens da misteriosa nuvem começaram a circular na internet e logo várias teorias começaram a surgir sugerindo, por exemplo, que o fenômeno se tratava de um UFO (unindentified flying object – objeto voador não identificado ), projeto HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) ou mesmo algo sobrenatural. Contudo, os meteorologistas podem explicar o evento.

De acordo com o principal meteorologista, Xia Chuandong, do Departamento de Meteorologia de Liaoning, há dois fatores principais para esse fenômeno: primeiro são nuvens espessas e finas e o segundo é muito vapor de água. Apesar da explanação, Xia disse que nunca viu o fenômeno antes e que ainda não existe um nome científico para ele.

Aparentemente, esse poderia ser um fenômeno óptico causado pela luz do sol atravessando uma fina camada de nuvem no ângulo perfeito. Isso explicaria porque os registros foram feitos apenas de um lado do prédio. Possivelmente o fenômeno não era visto em outros ângulos. A explicação sugerida por Xia faz sentido, visto que havia uma neblina fina com nuvens estratiformes na altura dos prédios.

A nuvem sobre o prédio parecia ter tentáculos que se estendia por vários metros nas laterais da construção. Isso poderia ser causado pela difusão da radiação solar por trás do prédio. Um fenômeno relativamente parecido com esta nuvem registrada na China é o “Jellyfish Cloud” ou nuvem água-viva. (TEMPO)