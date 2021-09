Estrada Coari-Itapéua segue cronograma com 52% de execução

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), está executando a obra de pavimentação da estrada Coari-Itapéua, situada no município de Coari (distante 363 quilômetros em linha reta de Manaus). Com investimento de R$ 20.300.026,92, as obras apresentam um percentual de 52% de execução com previsão de conclusão para dezembro deste ano.

Iniciado em maio de 2020, o contrato prevê a pavimentação em 19,94 quilômetros da estrada, com a realização de serviços de remoção de pavimento existente, terraplenagem com regularização de base e sub-base, imprimação, pintura de ligação e aplicação de pavimento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – o CBUQ.

O contrato também contempla a implantação de drenagem superficial com descida d’água, tubulações e bocas de lobo, meio-fio e passeio público com calçada; e ainda sinalização horizontal e vertical com pintura de faixas centrais e da borda da pista.

A estrada Coari-Itapéua faz a ligação entre a sede do município de Coari e as comunidades de Itapéua e Guarabira.

Quando estiver pronta, irá beneficiar diretamente os produtores rurais e piscicultores de outros 10 ramais situados ao longo de seu percurso e de pelo menos 12 comunidades localizadas no Lago do Mamiá.

Essas comunidades são grandes produtoras de açaí, banana, castanha, abacaxi, guaraná, melancia e café; além de hortaliças, ovos, aves, peixes e gado, entre outros produtos.

Hemonúcleo

Outra obra de responsabilidade do Governo do Amazonas em andamento em Coari, considerada prioritária pelo governador Wilson Lima, é a de construção do Hemonúcleo local, que será a primeira unidade descentralizada, dessa natureza, com estrutura apta para a realização de exames laboratoriais de baixa e média complexidade, coleta e diagnóstico, fracionamento e transfusão de sangue no interior. A outra unidade descentralizada (Hemonúcleo) está sendo construída em Tabatinga.

Situado na calha do rio Solimões, o município de Coari tem uma população estimada em 85.910 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao ano de 2020.