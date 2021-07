Estoque de sangue tipo O+ está crítico e Hemoam convoca doares

A Fundação Hemoam convoca doadores de sangue do tipo O+ para comparecerem à sede do hemocentro para regularizar o estoque desse tipo sanguíneo. Desde o início desta semana a frequência de doações vem reduzindo bastante. Em consequência disso o estoque do O+ caiu consideravelmente. O sangue O+ representa pelo menos 70% das demandas diárias em todo o Estado.

Como doar sangue

Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com a presença dos pais ou responsável legal. É preciso estar bem alimentado e apresentar documento oficial com foto.

As doações estão sendo realizadas na sede da Fundação Hemoam, na Av. Constantino Nery, 4397, de segunda a sábado, das 7h às 18h. O posto de coleta, localizado na Maternidade Ana Braga está fechado temporariamente.

As pessoas que recebem a vacina contra a covid-19 podem doar após sete dias de aplicação de cada dose. Quem contraiu Covid-19 ou outras síndromes respiratórias agudas, a doação pode ser realizada após 30 dias do desaparecimento total dos sintomas.