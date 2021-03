Estados que alegam estar “no limite” aplicaram apenas 60% das vacinas recebidas

Apesar da carta em que se declararam “no limite”, os governadores de 14 Estados aplicaram só 60% das vacinas.

Foram disponibilizadas aos Estados 6,07 milhões de vacinas, das quais resultaram aplicadas apenas 3,8 milhões, segundo a plataforma vacinabrasil.org , do Laboratório de Estudos Espaciais do Centro de Pesquisas Computacionais da Rice University, de Houston (EUA), que monitora a vacinação no mundo.

No Piauí de Wellington Dias (PT), do Fórum de Governadores, foram aplicadas apenas 108,3 mil (53%) das 206,6 mil doses disponibilizadas.

No Maranhão do não menos falante Flávio Dino (PCdoB), foram 229.270 doses (51%) das 448.040 vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde.

Das 1.111.200 doses disponibilizadas para a Bahia de Rui Costa (PT), só 58% foram usadas. No Ceará do petista Camilo Santana, 437 mil (62%).

Subscreveram a carta quatro governadores do PT, três do PSB, dois do MDB, e um do PCdoB, PSDB, PDT, DEM e PSD. (Coluna Cláudio Humberto)