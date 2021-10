Estado testou 536 trabalhadores para o jogo Manaus FC x Ypiranga

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), testou, das 9h às 19h de sábado (16/10), 536 pessoas que estavam escaladas para trabalhar no jogo Manaus Futebol Clube x Ypiranga, neste domingo (17/10), na Arena da Amazônia.

A testagem com resultado negativo é um dos critérios para a entrada dos trabalhadores na área interna da Arena da Amazônia. Do total de testagens, foram identificados seis casos positivos de Covid-19 nos trabalhadores, que tiveram acesso negado ao trabalho na Arena. A testagem foi realizada especificamente para quem vai trabalhar na área da partida de futebol.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, todos que atuam nas equipes de serviço serão monitorados, por 14 dias, pela FVS-RCP. “A partir desse monitoramento, vamos identificar se houve ou não circulação do vírus. Esse é um dos critérios da Vigilância em Saúde para garantir que haja sucesso no evento”, afirmou Tatyana.

O coordenador das testagens e gerente de Doenças Transmissíveis da FVS-RCP, Alexsandro Melo, ressaltou que as pessoas que apresentaram resultado positivo para Covid-19 receberam orientação sobre como devem proceder. “Essas pessoas devem ficar em isolamento domiciliar por, pelo menos, 10 dias. Caso haja agravamento do quadro, buscar atendimento de saúde”, destacou.

O policial militar Madson foi um dos testados. “Esse teste é importante justamente para que se possa continuar combatendo esse vírus que já assolou tanta gente. Com o teste negativo, poderemos fazer o nosso trabalho na Segurança Pública”, disse Madson.

Os demais 364 profissionais escalados para trabalhar no jogo e que não realizaram o teste de detecção de Covid-19 ainda têm a oportunidade de realizar o exame em um posto de testagem montado no Centro de Convenções Sambódromo, das 9h às 12h. Da mesma forma que a testagem realizada no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, só serão autorizados a trabalhar no jogo quem obtiver resultado negativo para o novo coronavírus pelo exame.

Pela FVS-RCP, são 50 profissionais que vão atuar no trabalho de fiscalização dos protocolos sanitários na Arena da Amazônia. Outros 70 profissionais da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) também vão compor a equipe. No local, serão montados dois pontos médicos para atendimentos emergenciais.

Critérios

A testagem é uma das exigências para que as equipes possam trabalhar no jogo Manaus x Ypiranga, às 15h (horário de Manaus) no domingo (17/10), na Arena da Amazônia. Todo o protocolo está disponível em: https://bit.ly/3n2jVyH

Para entrar no estádio, cada pessoa deverá apresentar o ingresso, a carteira de vacinação, com o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única contra a Covid-19, junto a um documento oficial com foto.

Quem se vacinou com intervalo menor que 15 dias da data do jogo, ou seja, depois do dia 1° de outubro, terá que apresentar também teste antígeno ou RT-PCR negativo para Covid-19. E não será permitida a entrada na Arena com alimentos e bebidas em geral.