Estado garante ajuda humanitária às familias atingidas pela cheia no Juruá

Em mais uma ação humanitária de socorro emergencial em virtude da grande enchente que assola o interior do Estado neste ano, o governador Wilson Lima garantiu a destinação de mais de mil cestas básicas para o município de Juruá. A garantia foi dada em audiência ocorrida na tarde de ontem ao prefeito Dr Júnior, no Palácio da Compensa, na presença do deputado estadual Belarmino Lins (PP).

Articulador do evento, Belarmino ressaltou os compromissos assumidos pelo governador, com destaque para a revitalização do sistema viário da cidade de Juruá, a distribuição de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social e a conclusão do Centro de Convivência do Idoso local.

“A audiência foi bastante proveitosa, com o governador assegurando ajuda humanitária para as famílias que sofrem com a enchente, ajuda que será por meio da oferta de cestas básicas, gás de cozinha, kits de higiene, madeiras e folhas de alumínio para serem utilizadas na recuperação de residências atingidas pela forte cheia do Rio Juruá”, disse Belarmino, que agradeceu também a Wilson Lima por garantir as obras de conclusão do Centro de Convivência do Idoso.

Segundo o prefeito Dr Júnior, a ajuda humanitária, além das mais de mil cestas básicas, incluirá 3 mil folhas de alumínio e 3 mil litros de gasolina. “Em momentos difíceis, temos que buscar alternativas para ajudar nossa população”, declarou o prefeito.