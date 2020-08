Estado e município precisam reforçar parceria no que se refere à saúde pública, afirma Hissa Abrahão

Segundo o candidato a Prefeito de Manaus (PDT), Hissa Abrahão Manaus registra dados preocupantes no que se refere à saúde pública. Além dos já conhecidos problemas como falta de medicação nos postos, superlotação nas unidades de saúde, longas filas de espera para marcação de exames e consultas; a capital registrou também aumento expressivo no número de casos de dengue. Só no primeiro bimestre de 2020, o número de casos cresceu 68% em comparação ao mesmo período do ano passado. Para uma cidade que não consegue lidar com enfermidades que, o mais das vezes, requerem simples medidas de saneamento básico, a confirmação de que cidadãos Manauaras estão contaminados pelo Covid- 19 (coronavírus) ganhou contornos críticos.

“A prefeitura desempenha um papel fundamental em medidas preventivas e até mesmo diagnóstico, uma vez que é do âmbito municipal o atendimento básico de saúde”, disse Hissa Abrahão

Para o candidato além das medidas já adotadas como cancelamento de eventos realizados pela prefeitura e o estado, é importante que sejam cancelados eventos de massa (grandes eventos) – shows, palestras e demais, outra medida seria o fortalecimento da parceria entre estado e município para prevenção, diagnóstico e tratamento da doença.

“Além disso, uma das alternativas para aumentar a eficácia do serviço de saúde, seria a adoção de uma espécie de serviço de teleinfectologia onde, inicialmente, os profissionais médicos da rede poderão fazer parceria para tirar dúvidas com especialistas (infectologistas) sobre casos suspeitos de coronavírus, dengue, entre outras doenças infecto-parasitárias, auxiliando assim na melhoria e qualificando o atendimento prestado à população”, afirmou Hissa Abrahão .