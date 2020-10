Estado e município decretam ponto facultativo na sexta-feira (30)

O prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira, 30/10, em comemoração ao Dia do Servidor Público Municipal, celebrado nesta quarta-feira, 28, conforme publicação no Diário Oficial do Município (DOM), de terça-feira, 27. Para presentear os servidores, o chefe do Executivo municipal antecipou o pagamento salarial de outubro e apontou inúmeras conquistas durante seus quase oito anos de gestão nas áreas Econômica e Financeira, Saúde, Educação, Previdência, Social, Ambiental e Cultural.

Como política de valorização do servidor público municipal, o prefeito Artur Virgílio Neto destacou o compromisso com a vida dos funcionários do setor. “Nenhum patrão quer ver seu funcionário no final do mês passando por necessidades. Tenho muita alegria em dizer que, nesses nossos quase oito anos de governo, não deixei de cumprir nenhuma vez com os compromissos essenciais com os servidores. Não teve crise, não teve recessão, não teve pandemia, nem nada que me impedisse de pagar em dia os servidores da prefeitura”, enfatizou.

Por sua vez, o Governo do Estado decretou ponto facultativo nas repartições públicas, autarquias e fundações do Estado na próxima sexta-feira, dia 30 de outubro, ressalvados todos os procedimentos já agendados pelo Sistema Estadual de Saúde.

Da mesma forma, estabeleceu expediente normal, nesta quarta-feira, dia 28 de outubro, em face da postergação da data alusiva ao Dia do Servidor Público, de 28 para 30 de outubro de 2020.

Determinou ainda que a Secretaria de Educação e Desporto promova compensação das horas normais de ensino, conforme estabelece o dispositivo no artigo 3, da Lei Federal número 662, de 6 de abril de 1949, se houver necessidade.

*Com informações das assessorias