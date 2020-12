Estádio ganha nome de Diego Armando Maradona, na Itália

O Estádio San Paolo do Napoli foi rebatizado oficialmente como Estádio Diego Armando Maradona em homenagem ao falecido atacante argentino, que levou o time italiano à conquista de seus dois únicos títulos do Campeonato Italiano e da Copa da Uefa, informou o conselho da cidade nesta sexta-feira (4).

Maradona morreu após sofrer um infarto em sua casa no subúrbio de Buenos Aires na semana passada, menos de um mês após seu aniversário de 60 anos.

O conselho municipal aprovou a resolução proposta pelo prefeito de Nápoles, Luigi de Magistris, para mudar o nome do estádio para homenagear o lendário campeão mundial, que marcou 115 gols em seus sete anos no time.

“Passei os últimos 17 anos conversando com as autoridade locais, sempre pedi para comprar o estádio e rebatizá-lo de Diego Armando Maradona”, disse o presidente do Napoli, Aurelio de Laurentiis, à rede Sky da Itália.

“Se, por tradição, precisarmos chamá-lo tanto de San Paolo quanto de Maradona, que seja. Não vai mudar muita coisa, mas nada mais justo do que Maradona tenha este reconhecimento. Mesmo que fôssemos construir um estádio inteiro novo, eu o batizaria assim”, declarou.

“Seus anos aqui continuam indeléveis nas lembranças do povo de Nápoles, algo que simboliza uma redenção cobiçada e uma ressurreição ansiada”, afirmou o dirigente.

Fonte: Agência Brasil