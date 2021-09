Estacionamento em avenida da zona Norte é fiscalizado pela prefeitura

Uma fiscalização de rotina, realizada pela Prefeitura de Manaus e coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), foi deflagrada nesta terça-feira, 14/9 para combater irregularidades de estacionamento que resultaram em autuações de veículos. A ação aconteceu na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, zona Norte.

Os agentes monitoraram as áreas comerciais e puderam observar várias infrações cometidas pelos motoristas, que insistem em estacionar os veículos em fila dupla, locais proibidos e principalmente em cima das calçadas, impedindo a circulação dos pedestres, obrigando-os a transitarem nas vias, correndo o risco de sofrerem acidentes de trânsito.

“Pudemos observar que os motoristas insistem em fazer estacionamentos proibidos. Há tantos lugares próximos para eles estacionarem, porém, ainda preferem o errado. Nossas fiscalizações vão continuar e iremos autuar e conduzir esses veículos ao parqueamento, caso o motorista não retire o carro do local”, concluiu Stanley Ventilari, diretor de Operações do IMMU.

Além de percorrerem as áreas comerciais, os agentes orientaram os donos de estabelecimentos que conversem com os clientes, para estacionarem em local permitido justamente para que no momento da fiscalização eles não sejam autuados.

As infrações de estacionamentos irregulares variam de R$ 88,38 e três pontos na CNH, e multa gravíssima que é de R$ 293,47 e sete pontos na CNH, que configura o estacionamento em vagas reservadas para pessoas com deficiência e idosos, sem a credencial de comprovação.