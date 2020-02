Estação meteorológica faz MAP cancelar voos para Parintins

A MAP LINHAS AÉREAS/VOEPASS informa que a estação meteorológica do Aeroporto de Parintins (SWPI) encontra-se novamente inoperante, conforme informação do sistema REDEMET (sistema oficial de informação meteorológica do Comando da Aeronáutica).

Dessa forma, assim como ocorrido nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, as operações programadas da MAP do dia 29 de fevereiro no voo de Parintins-Manaus foram canceladas, por força dos regulamentos da ANAC que impedem as operações sob tal condição de ausência de informação meteorológica. A MAP informa ainda que a responsabilidade pela manutenção e operacionalidade da estação meteorológica é do administrador aeroportuário, não tendo qualquer gestão por parte da MAP/VOEPASS.

Diante da incerteza do funcionamento da estação meteorológica, a MAP está preventivamente suspendendo a venda de passagens dos voos de Parintins e reduzindo a operação dos voos ligando Parintins a Manaus para apenas uma operação diária, que será realizada desde que sejam disponibilizadas as informações meteorológicas de forma adequada e apenas para atender os passageiros que já tenham adquirido suas passagens. Assim que haja garantia da estabilidade das informações meteorológicas do aeroporto, a MAP esclarece que voltará com a operação normal.

A MAP reitera seu compromisso com seus clientes, sendo que todos os passageiros estão sendo tratados segundo as regras da ANAC.

*Com informações da assessoria