Esquenta da Marcha para Jesus deve movimentar hoje o anfiteatro da Ponta Negra

DA REDAÇÃO — O final da tarde de hoje (21) será marcado pelo Esquenta da Marcha para Jesus que começa às 17h e será realizado no anfiteatro da Ponta Negra com a presença de diversas atrações locais já consagradas no meio da música Gospel.

Para o coordenador da Marcha, Pastor Valdiberto Rocha, assim como no capítulo 3 do livro de Eclesiastes onde está escrito que “Há tempo para todas as coisas” houve um tempo em que todos precisaram fazer uso do distanciamento social, agora, porém, é tempo de os cristãos voltarem a se reunir presencialmente para expressar sua fé e adoração a Deus com muita alegria e gratidão pela vida.

– Nada substitui no meu ver a questão da presença. A presença faz toda a diferença – disse o Pastor Valdiberto Rocha, presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Amazonas (Omeam).

A expectativa criada em torno da Marcha para Jesus marcada para o próximo sábado (28) está altíssima já que há dois anos os seguidores fiéis do evento aguardam pelo retorno do encontro religioso. Nesse ano, o corpo de bombeiro está estimando o mínimo de 600 mil pessoas, mas a organização espera contar com a presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro, o que aumenta ainda mais a projeção de público que pode ser recorde no Amazonas.

Luciano Lima