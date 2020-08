“Esporte e Inclusão”: Caio André lança pré-candidatura a vereador de Manaus

Com mais de 250 pessoas, o Advogado e ex-Secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Caio André, lançou a sua pré-candidatura a vereador de Manaus. O evento aconteceu na noite desta quinta-feira (13/08) na pousada Paraíso do Tarumã, zona oeste da cidade e contou ainda com a presença da presidente municipal do Partido Social Cristão (PSC) e pré-candidata a prefeita de Manaus Carol Braz.

Caio André destacou a felicidade daquele momento. “Meus amigos, estou muito feliz com a presença de todos vocês. Aqui eu reúno a minha família, meus amigos e irmãos, pessoas que acreditam nesse projeto e abraçaram a causa do esporte. Eu só tenho a agradecer por vocês dedicarem um pouco do seu tempo a nos ouvir e apoiar, pois essa luta é nossa. Muito obrigado a todos” agradeceu.

“O esporte e a inclusão social são ferramentas para formar grandes cidadãos. Nosso trabalho será para garantirmos a nossa sociedade esses itens que são infalíveis para a construção de um futuro melhor para nossa juventude e toda a nossa cidade. Vamos à luta e podem contar comigo” completou.

Com a confirmação da pré-candidatura de Caio André, muitos de seus amigos que estavam presentes, fizeram questão de confirmar diante do público o apoio a ele, como foi o caso do Missionário Luizinho. “Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos estou diante de todos aqui para confirmar o que eu disse ao nosso amigo Caio, que, por tudo o que ele fez ao esporte, vamos nos dedicar ao seu projeto, pois acreditamos que só alguém advindo do esporte, pode fazer mais por ele”, contou.

Carol Braz também discursou e frisou que a eleição de Caio será uma representação de incentivo a juventude e o esporte. “Só quem passou pela gestão do esporte, teve vivencia, tem experiência, pode fazer mais pela categoria, acredito que o Caio na Câmara é uma representação forte e técnica de incentivo do esporte juventude”, finalizou.