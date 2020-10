Especialista em vinhos apresenta nova carta do Caxiri

Márcia Takeda, wine specialist. ─ Foto: Sétima Art Adega/Divulgação

Uma perfeita harmonia de vinhos nacionais e internacionais e a comida amazônica servida pelo restaurante Caxiri marcou o lançamento da nova carta de vinhos do espaço gastronômico em Manaus. A seleção de vinhos da casa recebe a assinatura da Sétima Art Adega que reuniu convidados da Wine Specialist Márcia Takeda para uma degustação dos vinhos e do cardápio do Caxiri.

A degustação foi guiada por Mozart Pimentel, proprietário da Sétima Art Adega e recebeu um time restrito de personalidades amazonenses para uma degustação com muita informação, boa comida e bons vinhos. Passando por 7 dos 25 rótulos disponíveis na casa, a degustação trouxe a filosofia da escolha dos vinhos e suas harmonizações com os pratos de personalidade voltada às referências amazônicas.

“Poder acompanhar e fazer parte da união desses dois negócios (Caxiri e Sétima Art) com propósitos tão profundos e similares ao meu é muito gratificante. A carta está muito bem-feita com a harmonização correta em com todos os pratos do cardápio, das entradas à sobremesas. A carta de vinhos imprime muita personalidade, exatamente como pede um lugar do porte do Caxiri. Não vejo a hora de levar mais amigos pra aproveitar essa experiência”, destacou Márcia Takeda.

Com opções do velho e do novo mundo, valorizando muito os rótulos nacionais a seleção tem também algumas “jóias da Coroa”, como o único vinho branco sul-americano na carta da Rainha Elisabeth, Lidio Carraro Dádivas Chardonnay, e um espumante de vinho verde português que você só encontra no Caxiri. As opções vão de espumante, vinho branco, vinho rosé, vinho tinto podendo ser garrafas ou até mesmo duas opções em taça. A proposta é atualizar a carta sazonalmente de acordo com o envolvimento do público e alterações no cardápio.

Para a empresária convidada do evento, Adriana Cordeiro, a degustação trouxe informações novas para quem consome vinhos em Manaus e reforço a experiência positiva com o restaurante. “Uma carta de vinhos surpreendente, nunca imaginei encontrar rótulos tão exclusivos e o melhor com harmonização perfeita”, disse Adriana.

SERVIÇO

O que: Nova carta de vinhos do restaurante Caxiri assinada por Sétima Art Adega

Onde: Caxiri, Rua 10 de Julho, 495, Centro.

Quando: Terça-feira a Sábado almoço e jantar e Domingo no almoço.

QUER MONTAR SEU PRÓPRIO EVENTO DE VINHOS?

Contato: (092) 99488-3949 / @marcia_takeda