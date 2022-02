Espaços culturais do Estado terão novos horários no feriado de Carnaval

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa informa o horário de funcionamento dos equipamentos culturais no feriado do Carnaval. O acesso será mediante agendamento no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19 na entrada dos espaços.

Teatro Amazonas – A visitação acontecerá na Terça-Feira de Carnaval (1º/03) das 9h às 13h. Na Quarta de Cinzas (02/03) o horário de visitação é das 13h até as 17h. A entrada é gratuita para amazonenses (mediante documento que comprove a naturalidade) e a venda de ingressos está disponível para demais visitantes.

Centros culturais – Os centros culturais Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro), Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro) e o Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro) também abrirão para visitação no mesmo horário do Teatro.

O Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, Distrito Industrial) não abrirá para visitação no feriado.

Museus e galeria – O Museu do Seringal (zona rural de Manaus) funcionará na terça-feira das 9h às 15h. Na quarta, o espaço não abrirá para visitação.

Já a Casa das Artes, no Largo de São Sebastião, funcionará na terça e na quarta-feira, das 16h às 20h. Não é necessário agendamento prévio para ir ao local, mas as visitas têm limite de até 20 pessoas.

Na segunda-feira (28/02), os espaços não funcionam, pois segunda é dia de manutenção nos equipamentos culturais do Estado.

SERVIÇO: Horários de funcionamento no feriado

Teatro Amazonas, Palacete Provincial, palácios da Justiça e Rio Negro

Terça-feira (1º/03): das 9h às 13h

Quarta-feira (02/03): de 13h até 17h

Casa das Artes

Terça e quarta-feira: das 16h às 20h

Museu do Seringal

Terça-feira (1º/3): das 9h às 15h

Quarta-feira (2/3): não vai abrir para visitação

Centro Cultural dos Povos da Amazônia