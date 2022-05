EscolegisCMM concorre a Prêmio Nacional em Encontro da Associação Brasileira

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), vai representar o Poder Legislativo no 35° Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel), que acontece até o próximo dia 27 de maio, em Minas Gerais. Na ocasião, o parlamento manauara estará concorrendo com o Programa EscolegisCMM, ao Prêmio Abel 2022, que premia iniciativas em três áreas: Comunidade, Educação Legislativa e Portal.

O Encontro integra a programação comemorativa dos 30 anos da educação legislativa no Brasil, instituída com a criação da Escola do Legislativo da ALMG, em 1992. E é por essa razão que ele ocorre na Capital Belo Horizonte.

O EscolegisCMM, que oferta cursos profissionalizantes gratuitos online, idealizado e lançado por David Reis, no mês de dezembro, concorrerá na categoria Comunidade, o que para o presidente da Casa Legislativa é motivo de orgulho. “Temos que nos orgulhar da história que estamos fazendo. Esse é um programa que está criando oportunidades não só de aprendizado, mas de emprego, ainda mais após a pandemia, onde muitas pessoas ficaram sem uma fonte de renda e tiveram que se reinventar e estamos oportunizando isso e agora somos referência para todo o País”, comemorou o parlamentar.

Recentemente, o Programa EscolegisCMM, que oferecia cerca de 12 cursos por mês, inovou e passou a ofertar 74, com 25 mil vagas mensais, nos mais diversos campos de conhecimento.

Sobre a ABEL

A Abel é uma sociedade civil e sem fins lucrativos que congrega escolas, centros de treinamento, institutos de estudos e pesquisa e entidades afins vinculadas ao Poder Legislativo brasileiro, nos níveis federal, estadual e municipal, incluindo-se também neste universo as escolas dos tribunais de contas. Sua finalidade maior é promover o aperfeiçoamento das atividades legislativas através de eventos educativos de formação, capacitação e qualificação de servidores da administração pública.

Com informações da Dicom / CMM