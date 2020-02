Escolas de samba do Grupo Especial se apresentam hoje no Sambódromo

O Grupo Especial do Carnaval de Manaus chega hoje ao seu momento mais esperado do ano: o desfile das oito grandes escolas de samba, a partir das 20h no Centro de Convenções (Sambódromo). A expectativa é grande junto à comunidade do samba e público para uma bela e luxuosa apresentação das agremiações que todos os anos encantam quem prestigia uma das maiores manifestações populares do Amazonas.

Cada agremiação terá o tempo máximo de 1 h e 10 minutos para desenvolver seu Carnaval. Quem não for ao Sambódromo não precisa ficar preocupado: o desfile terá transmissão ao vivo pela TV A Crítica e Portal A Crítica.com (que estará realizando hoje à noite uma votação on line para escolher a melhor escola de samba).

A Primos da Ilha abre a noite de apresentações às 20h, com o tema “A Promessa – da Capadócia aos Tambores Africanos, Salve Jorge!”, sobre o reverenciado Santo Guerreiro.

A 2ª escola a adentrar a Avenida do Samba, às 21h20, é a Unidos do Alvorada, com um enredo para a consciência e reflexão da sociedade: “Oi, Eu Estou Aqui! Alvorada com um Cromossomo a Mais Mostra que Ser Diferente é Normal”, abordando a necessidade da inclusão social, em especial à Síndrome de Down na pessoa de Tathi Piancastelli, autora e protagonista da peça “Menina dos meus olhos…” que foi encenada em Nova Iorque.

Às 22h40 é a vez da Andanças de Ciganos trazer “Leite – O Líquido da Vida no Deleite do Carnaval”, tratando sobre a importância do leite e toda a sua importância à humanidade da antiguidade até os dias atuais.

À meia-noite quem entra em cena é a atual tetracampeã, Reino Unido da Liberdade, que traz o enredo “Turismo”, abordando a narrativa de um turista que sonhou com uma terra encantada de verde infinito e beleza singular, com esse personagem pedindo aos deuses da floresta que o conduzisse ao esplêndido lugar que é o Amazonas.

A 5ª escola de samba será a A Grande Família, às 1h20, com “Sou Manauara, há 350 anos sentindo orgulho do meu chão” descrevendo o amor de quem nasce na capital amazonense.

Depois quem surgirá com o enredo “Rituais” será a Mocidade Independente de Aparecida, entidade que tem 22 títulos de campeã de Manaus e que tentará mais uma conquista.

A penúltima escola da noite é a Vitória Régia, que promete emocionar com “Wernher Botelho é Coisa Nossa… O Abuso é Verde e Rosa”, homenageando o saudoso artista e trazendo, novamente para a Avenida do Samba do Sambódromo, sua irmã, Islene Botelho, a 1ª carnavalesca de Manaus.

Às 5h20, a Mocidade Independente do Coroado, que este ano retorna ao Grupo Especial, encerra o desfile com “Do Barro ao Petróleo Verde, a Mocidade vem Coroar o Sonho Maturo, Iranduba a Cidade do Futuro”.

Ordem do desfile

20h – Primos da Ilha

21h20 – U. do Alvorada

22h40 – Andanças

0h – Reino Unido

1h20 – A Grande Família

2h40 – Aparecida

4h – Vitória Régia

5h20 – Coroado

Obs.: Tempo de desfile é 1h10

Monitoramento

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) iniciou, na última quinta, os trabalhos de monitoramento para os desfiles das escolas de samba de Manaus no Sambódromo. A ação é coordenada pela Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), e uma estrutura foi montada no local para o monitoramento e as reuniões do colegiado, composto por 15 instituições estaduais e municipais.

Essas reuniões serão realizadas no início de cada noite, para definição das ações que acontecerão na parte interna e externa do Sambódromo. O local, a partir das 19h, é monitorado tanto pelo anexo montado no local quanto pela base do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul da cidade.

Além do anexo do CICC, a estrutura conta com duas carretas, cada uma com quatro câmeras de monitoramento, que dão acesso às áreas interna e externa do Sambódromo. As carretas ficarão localizadas na concentração e na dispersão do local. Hoje, os trabalhos de monitoramento e fiscalização iniciam mais cedo, às 16h. A estrutura ficará montada até a Segunda-Gorda de Carnaval, quando acontece o Carnaboi.

Esquema de trânsito

A Prefeitura de Manaus informa que montou um esquema especial de trânsito para os eventos carnavalescos realizados no Centro de Convenções que começou na quinta-feira e que se estenderá até a próxima Terça Gorda de Carnaval, 25.

Os trabalhos estão sendo coordenados pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) que mobilizará agentes para atuar na fiscalização, controle e ordenamento de veículos e pedestres, para garantir a segurança nas vias e manter a fluidez do tráfego.

Além da operação de trânsito, o órgão vai realizar um trabalho de orientação com mensagens educativas, que serão distribuídas para o público do Sambódromo neste sábado, a partir das 18h.

Em relação ao transporte coletivo, os usuários do serviço terão reforço de frota para os dois dias de desfile das escolas de samba – de ontem até hoje – e ainda durante o Carnaboi, na segunda-feira, 24, nos dias seguintes ao desfile.

As linhas de transporte coletivo que atendem o Centro de Convenções serão identificadas com a legenda “Sambódromo” no para-brisa de todos os veículos.

Serviço

O quê: Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval de Manaus

Onde: Sambódromo

Quando: Hoje

Horário: De 20h às 6h30

Quanto: Arquibanadas populares são gratuitas; mesas e camarotes foram comercializados pela Ceesma, entidade organizadora.

