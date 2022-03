Escolas da Seduc são maioria nas inscritas no Programa Ciência na Escola

Números destacam incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação feito pelo Governo do Estado

As escolas da rede estadual de Manaus e de 39 municípios inscreveram 1.491 projetos no Programa Ciência na Escola (PCE), iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). O quantitativo representa mais de 82% do total de inscrições registrado pela instituição, que este ano foi de 1.811 projetos.

O crescimento no número de submissões de propostas é fruto dos investimentos do Governo Wilson Lima na Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no estado, que desde 2019 posicionou a área como estratégica e prioritária para o desenvolvimento econômico e socioambiental do estado.

Das 605 escolas estaduais da rede estadual, 463 unidades tiveram pelo menos um projeto inscrito. Além de Manaus, representantes de 39 municípios se inscreveram.

Para a secretária de Estado de Educação, Kuka Chaves, o recorde de participação dos professores no edital de 2022 lançado pela Fapeam já simboliza uma conquista. “Através das políticas de incentivo do governador Wilson Lima, esse é um resultado que não volta mais. Conseguimos que nossos professores tenham essa vontade de participar, mostrando que temos milhares de profissionais competentes na nossa rede”, destacou.

Os dados das escolas estaduais são da Secretaria de Estado de Educação e Desporto que tem desenvolvido uma política de incentivo às participações em editais e competições relacionadas tanto à pesquisa, à ciência e tecnologia quanto a esportes e cultura.

Recorde

De acordo com a Fapeam, a edição 2022 do Programa obteve 1.811 projetos inscritos por professores de escolas estaduais do Amazonas e municipais de Manaus, ultrapassando as marcas históricas alcançadas nas edições de 2019, 2020 e 2021 (767, 912 e 1.088 propostas, respectivamente). A divulgação do resultado final está prevista para ocorrer no mês de maio.

Para a Edição 2022 do PCE, novos impulsos foram dados pelo Governo do Estado, com ampliação no número de projetos a serem apoiados, além dos reajustes nos valores de bolsas para professores e estudantes da capital e interior do estado. Este ano, o edital apoiará 700 propostas. Cada projeto será contemplado com uma bolsa Professor Ciência na Escola e três bolsas de Iniciação Científica Tecnológica Júnior (ICT/JR), para estudantes.

“O PCE é um programa que tem contribuído para o processo de formação de estudantes, por meio do desenvolvimento de projetos de pesquisa nas escolas, e também na formação continuada dos professores”, disse a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva.