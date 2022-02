Escola municipal do Parque das Tribos dará início a aulas presenciais

A escola municipal Santa Rosa II, localizada no Parque das Tribos, bairro Tarumã, será colocada em funcionamento para aulas presenciais pela Prefeitura de Manaus a partir do início de março. A determinação foi dada nesta terça-feira, 22/2, pelo secretário de Educação, Pauderney Avelino, sob orientação do prefeito David Almeida.

Acompanhado da equipe técnica, Pauderney informou aos comunitários do Parque das Tribos que os trabalhos para a ativação da unidade escolar vão iniciar de maneira imediata. A escola tem capacidade para 1.382 alunos e atenderá a educação infantil, primeiro e segundo períodos; ensino fundamental anos iniciais e finais. O prédio conta com 22 salas de aula, refeitório e quadra de esportes.

“Estamos resolvendo todas as questões de infraestrutura, mas também de mobiliário, de cozinha, dos kits para a merenda. Estamos trabalhando, e eu quero ver essas crianças estudando a partir de agora”, destacou Pauderney.

Para a gestora da unidade, Andrea Augusta, esse início de aulas presenciais demonstra o empenho da gestão municipal em oferecer educação de qualidade para todos os jovens em idade escolar da cidade.

“Gerenciamos várias comunidades e vamos abrir nossa escola segundo nosso prefeito David Almeida e o secretário Pauderney Avelino, que estão fazendo todos os esforços para as crianças em nossa cidade, trabalhando sempre em prol da educação”, finalizou.

Nossas crianças indígenas e não indígenas estavam precisando muito dessa escola para estudar e ter o direito delas garantido. Fico feliz e para abrir essa escola vocês têm todo nosso apoio”, comemorou a cacique-geral do Parque das Tribos, Lutana Kokama.

*Com assessoria