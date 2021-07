Escola é autorizada a utilizar choque elétrico em alunos especiais

Segundo a instituição de ensino, os choques são realizados sob a autorização da família do aluno e de um juiz local. IMAGEM: Divulgação

O Centro Educacional Judge Rotenberg obteve a permissão da Justiça para continuar utilizando um método de ensino diferente em seus estudantes, em Massachusetts, Estados Unidos. A instituição, que é focada para alunos especiais, utiliza choque elétrico nas crianças.

O estabelecimento de ensino tem cerca de 300 estudantes e 55 deles passam pelo ‘tratamento de choque’. A escola afirma que os procedimentos são autorizados pela família do aluno e por um juiz local. De acordo com os familiares, os choques são melhores do que medicamentos.

O Centro Educacional Judge Rotenberg disse por meio de uma nota que “com o tratamento, esses residentes podem continuar a participar de experiências enriquecedoras, desfrutar de visitas com suas famílias e, o mais importante, viver em segurança e livres de comportamentos autoagressivos e agressivos”.

Segundo a Justiça, a Food and Drug Administration (FDA), órgão semelhante à Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Brasil, não tem poder para impedir a escola de usar um dispositivo chamado de Desacelerador Eletrônico Graduado (DEG) como “tratamento de último recurso”.

A associação de pais dos alunos que estudam em Rotenberg elogiou o posicionamento do tribunal. Em um comunicado, o grupo ressaltou que continuarão a lutar “para manter nossos entes queridos vivos e seguros e para manter o acesso a este tratamento de último recurso que salva vidas”.