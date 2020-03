Escola de Contas Públicas promove curso sobre admissão de pessoal

A Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) promoverá no período de 10 a 13 de março um curso sobre Admissão de Pessoal, Contratações Temporárias, Concurso Público e Contratações Diretas e Terceirização na Administração Pública.

A capacitação será ministrada pelo diretor de Controle Externo de Arrecadação, Subvenções e Renúncias de Receitas do TCE-AM, Irapuan Alfaia, e é voltada para servidores e para a sociedade civil em geral a partir de inscrição prévia no moodle.tce.am.gov.br/moodle.

As aulas serão realizadas de 13h às 17h, na sala 1 da ECP, e terão carga horária de 16h.

Entre os temas abordados estão os Elementos Fundamentais do Estado, Sistemas atuais de Governo, Administração Pública, Políticas Públicas e Controle.