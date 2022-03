Escola de Contas do TCE realiza abertura do ano letivo nesta sexta-feira

Com renomados participantes, a Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) abre o ano letivo nesta sexta-feira (18), às 9h (10h de Brasília) com palestras de temáticas diversas. O evento contará com transmissão, ao vivo, pelos perfis oficiais do TCE-AM no YouTube (TCE Amazonas), Facebook (/tceam), e Instagram (@tceamazonas).

Os participantes inscritos terão certificado de participação com horas complementares, emitido pela ECP.

As inscrições podem ser realizadas em https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/.

“Apesar das atividades prestadas pela Escola de Contas em 2022 já estarem acontecendo, agora, oficialmente, iniciamos o ano letivo. Um momento de grande relevância para um setor do Tribunal importantíssimo tanto para os gestores jurisdicionados, quanto para a sociedade civil”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Além da presença do presidente, o evento contará com a participação do coordenador-geral da Escola de Contas, conselheiro Mario de Mello.

“Este ano, nossa expectativa é de aperfeiçoar, ainda mais, as atividades da ECP, levando ao maior número possível de pessoas os cursos, capacitações e demais atividades. Temos um dever com o cidadão, e a abertura do ano letivo será o pontapé inicial desta fase”, afirmou o coordenador-geral da ECP, conselheiro Mario de Mello.

Palestrantes

O evento também terá palestras de personalidades ligadas ao direito e ao jornalismo, para tratar de temas da sociedade atual.

Para iniciar, o doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Cláudio de Souza Neto, trará à discussão o tema ‘Os Tribunais de Contas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.

A solenidade segue com palestra do doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro (PUC-RIO), Lauro Ishikawa, com o tema ‘Compliance Empresarial e os desafios pós-pandemia’.

Finalizando o evento, o jornalista e ex-secretário de comunicação do Supremo Tribunal Federal (STF), Mario Nelson Duarte, trará a palestra ‘Uma análise da atuação da imprensa no momento político’.