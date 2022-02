Escola de Contas do TCE-AM abre consulta pública para elaboração de novos cursos

Braço pedagógico do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), a Escola de Contas Públicas (ECP) está consultando os jurisdicionados e membros da sociedade civil, entre eles associações, sindicatos, fundações, conselhos profissionais, cooperativas e organizações sociais, visando elaborar, dentro da grade de cursos já existentes, temas de maior interesse para realização de suas atividades.

Segundo o coordenador da ECP, conselheiro Mario de Mello, o objetivo é formatar os temas de acordo com as expectativas dos estudantes.

“Estamos buscando entender o que cada cidadão quer para assim podermos disponibilizar um conteúdo cada vez mais abrangente e personalizado, já que estamos envolvendo desde a elaboração dos conteúdos às pessoas que vão participar desses cursos”, explicou o coordenador da ECP, conselheiro Mario de Mello.

Com prazo para respostas até quinta-feira (10), a pesquisa é feita por meio de formulários eletrônicos com questionários que buscam identificar as preferências dos participantes, entre eles se os cursos devem ser online ao vivo ou gravados, além de qual a melhor plataforma a ser utilizada, além da possibilidade da realização presencial das atividades.

O acesso ao formulário pode ser feito por meio do endereço virtual.

Entre os cursos já ofertados pela ECP estão: contabilidade pública; contratos e licitações; lei de improbidade administrativa; LGDP; ferramentas Google; transferências voluntárias; emendas parlamentares e marco regulatório das organizações da sociedade civil; processo administrativo disciplinar; processos nos tribunais; elaboração de projeto básico e termo de referência; auditoria governamental; compliance no serviço público; controle interno e gestão de riscos, entre outros.

Somente durante o ano letivo de 2021, a ECP chegou a atingir um público de mais de 51 mil pessoas por meio de 72 cursos realizados de forma presencial no interior e outros 134 cursos na capital amazonense.

