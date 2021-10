Equipe de ‘Rust’ praticava tiro ao alvo fora do set com a arma usada por Alec Baldwin

A arma que tirou a vida da diretora Halyna Hutchins no set de gravações do filme Rust pode ter sido mais do que apenas um adereço no set. Segundo o TMZ, fontes da produção do longa afirmaram que o revólver usado por Alec Baldwin no momento do disparo acidental, estava sendo usado por membros da equipe nos momentos de folga, para prática de tiro ao alvo.

De acordo com o veículo, quando a arma era utilizada – fora do set de gravações -, recebia balas de verdade para a utilização “recreativa”. A polícia, no momento, pretende descobrir quais eram as pessoas que estavam praticando tiro ao alvo e quem estava colocando a arma de volta nos materiais de filmagem.

Uma fonte que estava no set e participou de toda a movimentação desde o acidente ainda informou ao TMZ que quando os policiais apareceram no set, encontraram munição real e as balas de festim armazenadas no mesmo local, o que seria a explicação de como a arma foi carregada de verdade. (QUEM)