Equipe de atendimento da Central 199 passa por capacitação

A Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Militar, realizou nesta quinta-feira, 4/3, a capacitação dos servidores, para aprimorar o serviço de atendimento na Central 199 e as ocorrências atendidas pela Defesa Civil. Atuando 24 horas por dia, para atender as demandas da cidade, em mais de 60 dias de gestão do prefeito David Almeida a Defesa Civil atendeu em torno de 150 ocorrências, entre elas: desabamentos, desmoronamentos, incêndios, deslizamento de barranco, riscos de deslizamento, entre outras.

“É uma preocupação do prefeito David Almeida que todos os servidores passem por um treinamento de relacionamento interpessoal. Precisamos estar preparados para atender com empatia todos os chamados que chegam por meio do 199, atendendo a população da melhor forma possível, para que aquela pessoa que busca por ajuda, se sinta acolhida pelo poder público”, ressaltou a gerente de Pessoal da Casa Militar, Vanessa Sampaio.

Mais de 30 agentes, cadastradores e equipe técnica do órgão, que trabalham no atendimento da Central 199, participaram da capacitação. Cada chamado recebido por meio do 199 tem uma característica única e há uma preocupação em treinar o servidor, para lidar com as peculiaridades de cada demanda apresentada por quem busca auxílio, em meio às intempéries ou demais ocorrências adversas.

“O curso, aliado às experiências que já temos, só vai acrescentar, pois dependendo da situação, temos que saber qual tipo de abordagem iremos utilizar para falar com as famílias, para que elas fiquem tranquilas durante a ocorrência, pois o agente da Defesa Civil é um pouco de tudo neste primeiro momento“, enfatizou o cadastrador do órgão, Elias Sobrinho.