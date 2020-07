Envira registra primeiros casos de Covid-19

O município de Envira (distante 1.207 quilômetros de Manaus) confirmou nesta segunda-feira (6) os primeiros quatro casos da Covid-19 na cidade. Até então, Envira era o único município do Amazonas sem casos registrados do novo coronavírus.

Segundo o prefeito de Envira, Ivon Rates, três pacientes diagnosticados com a Covid-19 receberam os resultados positivos após serem transferidos na sexta-feira (3) para o município vizinho de Eirunepé. Além disso, uma outra pessoa testou positivo para o coronavírus no centro do município.

Em nota, a Prefeitura destacou que “nenhuma dessas pessoas apresentam sintomas e também não apresentam, na investigação epidemiológica, características que possam gerar suspeitas de contaminação, como contatos e queixas de sintomas”.

Amostras dos pacientes diagnosticados em Eirunepé foram coletadas e enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen), em Manaus, para a realização de exame mais específico e de maior precisão para confirmar ou não os resultados obtidos nos testes rápidos.

Entre os casos confirmados está o de um indígena que, segundo a Prefeitura, ficou internado por 20 dias no hospital de Eirunepé após ser baleado em uma tentativa de suicídio.

Segundo Rates, a chegada do vírus a Envira amplia a necessidade de cautela por parte da população. “É hora de nos apropriarmos da consciência da necessidade de cuidarmos de nós mesmos e de cada um que nos cerca, adotando para nós e para os outros as medidas de prevenção”, disse.

O município de Envira conseguiu se manter por 116 dias sem casos da Covid-19 e foi o último do Amazonas a confirmar casos da doença. Para impedir o avanço do vírus, a Prefeitura instalou barreiras sanitárias no porto e no aeroporto do município, além da implantação de um anexo com 60 leitos no hospital local.

“Agora o nosso esforço é para isolar o vírus e não deixar que ele seja disseminado no meio da população, gerando agravos e problemas”, completou o prefeito.

POR ACRÍTICA