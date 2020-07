Entregue, novo Complexo Viário Roberto Campos dá maior fluidez ao trânsito da cidade

Após 15 meses de intenso trabalho, a população de Manaus já conta com o novo Complexo Viário Roberto Campos, um projeto moderno e arrojado em um dos mais movimentados corredores viários da cidade. O novo complexo está localizado na avenida Constantino Nery, entre as ruas Pará e João Valério, e desde o último dia 29 vem garantindo mais fluidez ao trânsito, encurtando o tempo de viagem de quem se desloca utilizando aquela área da cidade.

A obra, com área total de 35 mil metros quadrados, foi projetada para fazer a interligação das zonas Oeste/Centro-Sul, por meio de duas passagens subterrâneas, e Norte/Sul, por uma plataforma principal. A nova estrutura entregue desativou sete semáforos que existiam na área, deixando o trânsito livre.

Saiba como funciona o novo complexo

– O complexo viário faz hoje a interligação entre a rua João Valério, no sentido Leste-Oeste, e a avenida São Jorge. Uma passagem subterrânea leva o tráfego de veículos, tanto no sentido do bairro São Jorge quanto para a avenida Constantino Nery, no sentido Centro.

– Outra passagem sob a Constantino Nery interliga a avenida São Jorge e a rua Pará, pela rua Arthur Bernardes. Uma via paralela também permite que o motorista que trafega pela avenida São Jorge dobre à direita, de forma livre, para acessar a avenida Constantino Nery.

– O acesso do bairro São Jorge à zona Norte se dá pela rua João Alfredo, logo depois da passagem subterrânea de acesso à rua Pará. Para fazer o itinerário no sentido bairro, o condutor deve entrar na passagem subterrânea de acesso à rua Pará e convergir à direita na rua João Alfredo, que teve a direção invertida. Assim, poderá acessar a rua São Geraldo, que também teve sentido invertido, e chegar à avenida Constantino Nery, seguindo em direção à zona Norte.

Nova Estação de Transferência

Junto ao novo complexo viário, a prefeitura entregou também a estação de transferência São Jorge, estrutura ampla, que já oferece maior conforto e comodidade para os usuários do transporte coletivo. Integrada ao complexo, a estrutura permite a conexão de linhas de ônibus por meio do sistema de bilhetagem eletrônica.

O acesso à estação é feito das seguintes formas:

– O cidadão pode acessar a estação fazendo uso do cartão cidadão na plataforma superior.

– Ou pelo desembarque de ônibus vindos dos bairros na plataforma inferior sem precisar pagar nova passagem.

– Quem preferir usar o dinheiro pode adquirir o cartão na bilheteria da estação.

– Na plataforma superior, o embarque e desembarque de passageiros é feito pelos portões automáticos localizados em ambos os lados da estação. Os ônibus contam com placas laterais para a identificação das linhas.

Para melhor orientar motoristas do transporte coletivo, carros privados e usuários do transporte, tanto a área do complexo viário quanto a nova estação foram entregues com a sinalização de placas. É mais modernidade e infraestrutura para levar você a seu destino.