Entregador de aplicativo morre em acidente, na Zona Leste

Um homem, ainda não identificado pela polícia, morreu em um acidente de trânsito, na avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, zona leste de Manaus, neste sábado (21).

Informações preliminares apontam que a vítima era um entregador de aplicativo, e realizava uma entrega no momento do acidente, segundo o Portal Em Tempo.

Em uma motocicleta, o homem colidiu com um poste da avenida e morreu no local. A vítima chegou a receber atendimento e os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas ele não resistiu ao ferimentos e foi a óbito.

A 11° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência, e o Instituto Médico Legal (IML) deve realizar a remoção do corpo.

De acordo com os policiais, a motocicleta não estava no local no momento que a equipe chegou ao local, mas estilhaços da moto puderam ser observadas no local do acidente.

Populares não souberam identificar quem teria retirado a motocicleta da avenida.