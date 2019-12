Enteado atira na madrasta durante discussão; imagens fortes

Um homem atirou na madrasta à queima-roupa no meio da rua nesta quarta-feira (25), dia de Natal. O crime foi no bairro do Retiro, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Imagens do crime viralizaram nas redes sociais. O enteado foi preso e a mulher de 36 anos está internada em estado grave no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

No vídeo, a mulher aparece discutindo com dois homens — um deles é o enteado. A briga chamou a atenção de uma vizinha, que passou a filmá-los.

A briga continua, e todos vão em direção a um carro. O enteado pega uma arma de fogo dentro do veículo e atira na madrasta.

O homem que atirou foi preso em Inoã, em Maricá, por volta das 16h.

Segundo a Polícia Civil, o preso foi encaminhado para a 76ª Delegacia de Polícia, em Niterói, e autuado em flagrante por por tentativa de homicídio.

FONTE: EXTRA