ENS/UEA realiza Workshop da Escola de Meio Ambiente nesta quinta e sexta-feira

Evento ocorrerá no auditório da EST/UEA; inscrições serão realizadas por meio do formulário on-line

A Escola Normal Superior, da Universidade do Estado do Amazonas (ENS/UEA), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), realizará amanhã (26) e na sexta-feira (27), o Workshop da Escola de Meio Ambiente (EMA) – Plantando Ideias para a Valorização da Vida. O evento ocorrerá no auditório da Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA). As inscrições serão realizadas de forma on-line.

No workshop serão realizadas palestras, oficinas e mesas-redondas voltadas às questões ambientais, tendo como público-alvo alunos e professores do ensino básico ao superior. Durante o evento, acontecerá o lançamento de duas publicações, em e-book e livro impresso, relatando a trajetória da EMA e reunindo tópicos de educação ambiental e de trabalhos desenvolvidos ao longo dos 13 anos do projeto.

Poderão ser submetidos resumos simples e relatos envolvendo experiências diversas em educação ambiental. Os trabalhos com resumos aprovados terão o trabalho publicado em e-book. Já os relatos aprovados serão incorporados ao livro impresso.

Formulário de inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS0qyI5P5G1m1c58uvAmS5deoTRds3EqagYOK23BBa0Y9Z6Q/viewform

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira, dia 26

Credenciamento: das 8h às 14h

8h – Palestra 1: Educação ambiental aplicada ao contexto atual: entre a teoria e a prática – Prof. Dr. Edson Vicente da Silva

9h30 – Palestra 2: A complexidade ambiental e os desafios para a educação no novo milênio – Profª Dra. Elizabeth da Conceição Santos

10h30 – Mesa-Redonda 1: A trajetória da educação ambiental no contexto da extensão da UEA – Profª Dra. Elizabeth da Conceição Santos, Profª Dra. Francisca da Silva Ferreira, Profª Dra. Ieda Hortêncio Batista e Prof. MSc. Álisson Thiago Barbosa Pereira

Oficinas: das 14h às 18h

· Oficina 1: Educação ambiental e formação de professores: o método Propacc em ação – Profª Dra. Elizabeth da Conceição Santos e Prof. Jhonatan Gomes da Silva

· Oficina 2: Educação ambiental no mundo digital – Prof. Daniel Lucas Rodrigues de Souza

Sexta, dia 27

8h – Palestra 3: Amazônia Legal: cenário de desmatamento e focos de destruição – Profª MSc. Sônia Araújo Nascimento

9h – Palestra 4: Desafios da diversidade de peixes e sustentabilidade – Profª Dra. Cristina Motta Buhrnheim

10h – Palestra 5: Educação ambiental e turismo sustentável na Amazônia – Profª Dra. Cristiane Barroncas Maciel Costa Novo

11h – Mesa-Redonda 2: EA no ensino formal: relatos de egressos e monitores da EMA – Professores egressos e bolsistas de extensão

Oficinas: das 13h às 17h

· Oficina 3: Planejamento Escolar: orientações didáticas para a educação no contexto contemporâneo – Prof. MSc. Álisson Thiago Barbosa Pereira

· Oficina 4: Experimentação e o tema meio ambiente no ensino de ciências – Profª Dra. Elizabeth da Conceição Santos e Prof. Jhonatan Gomes da Silva

· Oficina 5: Educação ambiental na gestão comunitária – Prof. Dr. Edson Vicente da Silva

17h – Lançamento das publicações: Livro e E-book: EMA – Trajetória histórica e contribuição à educação ambiental

18h – Encerramento do evento

Com informações da UEA