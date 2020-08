Engenheiros do AM recebem representante do Confea

MANAUS (AM) – Neste sábado (29), no Clube Rio Negro, localizado na avenida Epaminondas, nº 570, Centro de Manaus, centenas de profissionais participaram da recepção ao presidente licenciado do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Joel Kruger. Segundo o Presidente do Crea Amazonas (Crea-AM), Afonso Lins, foi uma oportunidade para ouvir as necessidades e conversar sobre o que pode ser feito para trazer melhorias ao Sistema Confea/Crea/Mutua. Participaram o professor da UEA, Antonio Estanislau Sanches, e engenheiros da entidade Aliança em Inovações Tecnológicas e Ações Sociais no Estado do Amazonas(Aitas), entre outras.

“Estamos acompanhando o processo eleitoral aqui no Crea Am. junto ao candidato Afonso Lins e iremos discutir sobre projetos para Amazonas e o Brasil, sabemos da riqueza deste estado e a importância para o desenvolvimento do país”, disse Joel Kruger.

O professor Antônio Estanislau Sanches falou sobre a importância de projetos na área de inovação tecnológica junto aos formandos da UEA e atendendo a demanda da população das comunidades periféricas que ainda não contam com apoio das entidades estaduais. “Temos que pensar na melhoria das condições de habitação com foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas”, destacou

“Expomos os projetos que estamos desenvolvendo e que ainda vamos desenvolver. A Aitas é uma entidade que estimula e integra campos de estágios, interage nas comunidades de ocupações e baixa infraestrutura com ensinamentos de instalações elétricas para minimizar acidentes ocasionados pela falta de informação técnica, também ensina a reciclar materiais, implementa ciências, automatizando brinquedos e interagindo com crianças na escola Meker. O Casas Sustentáveis é um projeto inovador que aborda a parceria de entidades preocupada com o meio ambiente, com a sustentabilidade de recursos utilizados e a economia”, afirmou a engenheira Aline Pedraça, diretora da Aitas.

“A Aitas faz intervenções em casas insalubres, uma vez que trata-se de um projeto que visa explorar as habilidades dos engenheiros para intervir em melhorias para as comunidades, reduzindo os custos e minimizando burocracias. Atuamos juntos com as comunidades formulando ações e melhorando a vida das pessoas”, frisou.

46 anos do Crea-AM

Na oportunidade, o presidente do Crea-AM e também candidato a reeleição, Afonso Lins, agradeceu o apoio de centenas de engenheiros. “Muitos profissionais desejam continuemos o trabalho dos três últimos anos”. Ele também destacou a importância da engenharia pública: “Assim como temos um defensor público temos que contar com um engenheiro público.”

Referente aos 46º aniversario do Crea-AM, o presidente da entidade disse: “São 46 anos e temos muito a fazer para ter um Amazonas tecnológico, especialmente no interior”. Destacou também o trabalho da entidade Aitas: “A Aitas vem fazendo a diferença porque mostrou em pouco tempo que fez muito mais em beneficio das comunidades que outras entidades”, finalizou.