Enfermeira-chefe desmaia após tomar vacina anti-Covid

A enfermeira-chefe do CHI Memorial Hospital, em Chattanooga (Tennessee, EUA), desmaiou após tomar vacina contra a Covid-19, na última quinta-feira (17/12). A cena ocorreu quando Tiffany Dover dava entrevista a uma emissora de TV local, afiliada da rede NBC. As informações são do Page Not Found.

“Todos os meus funcionários estão entusiasmados para receber a vacina”, disse ela a um repórter. “Estamos na unidade anti-Covid, portanto, a minha equipe vai tomar primeiramente a vacina”, acrescentou Tiffany.

A profissional da Saúde, então, pareceu ficar confusa, dizendo:

“E eu sei que é realmente … Desculpe, estou me sentindo muito tonta.”

Em seguida, Tiffany deu dois passos curtos para um lado e acabou desmaiando. Dois médicos que estavam próximos correram para segurá-la e evitar a queda. Assista:

Felizmente, ela não teve uma reação alérgica e, mais tarde, descobriu-se que ela tem uma condição médica que a faz desmaiar quando sente dor.

Embora ela não tenha sentido dor no momento da aplicação da vacina, Tiffany disse que, repentinamente, no meio da entrevista, ela recordou o procedimento e, assim, desencadeou-se de “forma atrasada” o processo de desmaio, ocorrido 17 minutos após ela ser imunizada.