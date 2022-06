Encerram hoje inscrições gratuitas para curso de Desenvolvedor Web Full Stack

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), em parceria com o Instituto Visão Amazônica, encerra hoje (3) as inscrições para 120 vagas gratuitas para o curso “Desenvolvedor em Web Full Stack”, do edital “Qualificar é Caminho Certo para Empregar e Empreender: Mais Inovação”.

O projeto visa a capacitação de desenvolvedores em Web Full Stack nas principais metodologias, linguagens e frameworks de desenvolvimento de software da atualidade. É destinado a cidadãos residentes na cidade de Manaus, que tenham a partir de 18 anos, com escolaridade mínima de ensino médio completo e conhecimento em informática avançada.

“Com o objetivo de preencher essa lacuna de inovação e tecnologia na nossa cidade, estamos colocando à disposição da população mais de cem vagas para o curso de desenvolvedor Full Stack. Convidamos os cidadãos interessados na área tecnológica e de inovação, para que se inscrevam e participem”, pontuou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Os interessados devem realizar a pré-inscrição por meio do link https://institutovisaoamazonica.org/aluno/, ou presencialmente na sede do Instituto Visão Amazônica, até hoje (3). A realização da inscrição não garante ao candidato a participação no curso escolhido, pois haverá um processo seletivo conforme o edital.

As atividades serão realizadas em quatro turmas com 30 alunos cada, no período de 9/6 a 21/12, na sede do Instituto Visão Amazônica, localizada na rua Nossa Senhora da Conceição, 306, Cidade de Deus, zona Leste.

Com informações da Semtepi