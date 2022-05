Encerram hoje as inscrições para o programa ‘Salto: Aceleradora de MEIs’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), anuncia os últimos dias de inscrições gratuitas de Microempreendedores Individuais (MEIs) para o programa “Salto: Aceleradora de MEIs”, que encerrarão hoje (29).

Ao todo, foram ofertadas 600 vagas para o curso, que visa o crescimento da atuação do MEI em médio prazo, proporcionando aumento de clientes, incremento de sua renda, geração de novos empregos e, consequentemente, aquecimento da economia na região.

Os interessados em se inscrever no programa, como pequenos e médios empreendedores, devem acessar o site por meio do link https://bit.ly/programasalto2. É válido ressaltar que as vagas ainda poderão estar disponíveis mesmo após o encerramento das inscrições, caso haja desistentes.

De acordo com o secretário-executivo do Comitê de Crédito Municipal, Geison Assis, o curso tem duração de três meses, com uma rotina de tarefas semanais, e por isso é importante que haja um compromisso dos participantes para obter bons resultados.

“O programa Salto vai atender 600 empreendedores divididos em três ciclos com 200 vagas cada. A nossa ideia é atingir o maior número de inscritos. Nós estamos próximos de alcançar esse número. Caso não seja atingido, nós abriremos novamente as inscrições no período determinado. Então, o empreendedor que tiver interesse em potencializar o seu negócio, pode fazer a inscrição com calma, basta acessar as nossas redes sociais e o site da Semtepi”, destaca Geison.

Executado pela Impact Hub Manaus, a metodologia do “Salto” combina elementos de ponta do mundo das incubadoras e aceleradoras de negócios, com foco no uso das novas mídias e no desenvolvimento profissional e pessoal. Toda técnica é adaptada ao microempreendedor individual, buscando acelerar o seu crescimento de forma sustentável.

Com informações da Semtepi