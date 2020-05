Empresário toma banho durante videoconferência com Bolsonaro

Um dos participantes de uma videoconferência entre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e vários empresários, realizada nesta quinta-feira, apareceu tomando banho durante a conversa.

Ao que tudo indica, o homem se esqueceu de desligar a câmara do celular. O momento insólito ficou registrado e está dando que falar.

De acordo com o G1, foi o próprio Bolsonaro quem reparou que algo de estranho se passava, quando Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) intervinha.

“Oh Paulo, tem um colega aí, no último quadradinho que está… saiu fora… está ok?, reparou o presidente do Brasil.

Já Paulo Guedes, ministro da Economia, disse: “Tem um ‘cara’ tomando banho aí, peladão. Tem um peladão aí, fazendo isolamento peladão em casa e tal, beleza. O ‘cara’ ficou com calor com a conversa e foi tomar um banho frio…”.

Um momento que, segundo o site, gerou muitas gargalhadas.

Por NAOM