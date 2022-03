Empresário Marcelo Generoso é o homenageado pela escola de samba Império do Havaí

Com enredo “Marcelo Generoso de nome e de coração” a escola de samba Império do Havaí, tradicional escola de samba de Manaus, do grupo de acesso ‘A’, leva ao Centro de convenções a partir das 20h, nesta sexta – feira (18), a trajetória do comunicador e empresário Marcelo Generoso que conquistou a Amazônia, com transmissão pela TV Acrítica e TV Encontro das Águas.

Marcelo Generoso é manauara muito orgulhoso de sua origem. É o segundo filho de quatro irmãos, nasceu no dia 19 de maio de 1979. Filho de Tereza (in memoriam) e do mecânico Nelson Generoso. Irmão de Tereza Maria, Nelson Generoso Júnior e Talita Soares; tem por (avós paternos) Luiz Generoso de Oliveira e Hilda Rodrigues de Oliveira e (avós maternos) Demóstenes Ramalhes Soares e Maria Lopes Soares. Marcelo é casado com a Empresária Regina Loiola há treze anos, uma cearense que já se considera uma amazonense.

Cresceu no bairro São Francisco e teve uma infância com brincadeiras sadias, como jogar bola, empinar papagaio e tacobol. Na adolescência sempre dedicado aos estudos, Marcelo destacou-se no ambiente educacional. Foi chefe de turma, chefe de pelotão, representante de classe, diretor cultural e vice-presidente do Centro Acadêmico Coronel Neper da Silveira Alencar no Colégio da Polícia Militar (CPM) do bairro de Petrópolis.

*Com assessoria