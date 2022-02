Empresa gamer cria fundo de U$ 50 milhões para startups ambientais

A Razer, uma empresa gamer (voltada para jogadores de videogame), irá apoiar startups com tecnologias inovadoras que trabalhem pela sustentabilidade, por meio de um fundo de 50 milhões de dólares. A empresa, que é líder mundial em estilo de vida para gamers, lançou ainda em 2021 uma campanha pela preservação da natureza e proteção do meio ambiente, a #GoGreenWithRazer, que já tem ações planejadas para os próximos dez anos.

Com o fundo de investimentos, chamado Razer Green Fun, a empresa passará a apoiar iniciativas com foco especial em questões como energia renovável, carbono e gestão de materiais plásticos. Segundo a Razer, o objetivo é promover uma mentalidade sustentável entre a comunidade de jovens, millennials e geração Z, que formam o público-alvo da empresa.

O primeiro aporte do fundo será destinado para a The Nurturing Co., empresa responsável pela criação da BAMBOOLOO, uma das primeiras marcas de papel higiênico de bambu e de itens de home care que não utiliza plástico na produção de suas embalagens.

Ao utilizar o bambu como matéria-prima, a produção do papel higiênico utiliza 90% menos água e 70% menos carbono, quando comparada com a polpa de madeira, que é geralmente usada. Ao mudar para o papel higiênico de bambu, uma família de quatro pessoas pode economizar mais de 30 mil litros de água por ano.

Além de receber apoio financeiro da Razer, a BAMBOOLOO irá fornecer seu produto para alguns dos escritórios da Razer ao redor do mundo, o que vai ao encontro do plano da investidora de tornar todos os seus prédios 100% neutros em emissão de carbono até 2030.

Ações sustentáveis

A Razer mantém também outras parcerias com empresas e ações sustentáveis. Uma delas é com a empresa brasileira Cariuma, que visa reinventar modelos de tênis clássicos de forma que sejam confortáveis e sustentáveis. Com a parceria, o mascote da Razer, o personagem Sneki Snek, passará a ilustrar uma linha de tênis intitulada “Sneki Snek x Cariuma OCA Sneakers”, produzida inteiramente com materiais recicláveis.

O objetivo é encorajar os gamers a contribuírem e apoiarem o movimento ecológico global por meio da utilização do personagem. Além disso, a cada par de tênis vendido, a Razer promoverá a plantação de 10 árvores ao redor do mundo. No Brasil, a ação de reflorestamento tem foco na região da Amazônia.

Outra iniciativa da empresa gamer é uma parceria com a startup ClearBot, que utiliza robôs de inteligência artificial para fazer a limpeza de resíduos marinhos. Dessa forma, os engenheiros e designers da Razer trabalharam voluntariamente junto com a startup para criar um produto que possa ser produzido em escala e comercializado em massa. O resultado foi a criação de um robô capaz de detectar plásticos marinhos a até dois metros de distância mesmo em águas agitadas e coletar até 250 kg de plásticos em apenas um ciclo, funcionando com energia solar.

*Com informações de Observatório do Terceiro Setor