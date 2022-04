Empresa anuncia nova linha de produção de motocicletas elétricas no PIM

Investimento previsto é da ordem R$ 8 milhões; projeto deve ser avaliado na próxima reunião do Codam

O início de uma nova linha de produção de motocicletas elétricas com previsão de criação de novos postos de empregos no Amazonas foi anunciado pela empresa Brudden da Amazônia, em visita à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), na última semana. A empresa informou que pretende diversificar sua linha fabril no Polo Industrial de Manaus (PIM).

O projeto de diversificação da Brudden está previsto para ser apresentado na próxima reunião (295ª) do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), no dia 20 de abril. O investimento previsto é da ordem de R$ 8 milhões.

O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico da Sedecti, Renato Freitas, destacou que a Brudden está instalada no PIM desde o ano 2000, produzindo equipamentos de ginástica no Amazonas, e a diversificação anunciada traz uma inovação para o setor da Indústria.

“A diversificação anunciada pela empresa traz consigo uma inovação muito importante e que a equipe da Sedecti está empenhada em fomentar, que é o segmento e-Mobility, ou seja, equipamentos de mobilidade urbana ou rural individual, movidos a energia elétrica de forma que tenhamos, cada vez mais, um consumo menos agressivo ao meio ambiente e com uma pegada de carbono cada vez menor”, frisou Freitas.

Renato também destacou que a Brudden trouxe um projeto totalmente nacional e que conta com a participação de profissionais de engenharia, com experiência na produção do setor de duas rodas no PIM, para o desenvolvimento do novo produto. A expectativa da Sedecti é de que o projeto seja aprovado e que a fábrica comece a produzir em breve o novo item.

“Estamos otimistas e esperamos que o projeto seja aprovado já na próxima reunião do Codam, dependendo da deliberação dos conselheiros, para que, até o fim de 2022, possamos presenciar o lançamento da primeira unidade da motocicleta elétrica da Brudden aqui no Amazonas”, disse o secretário.

Empresa

A Brudden da Amazônia faz parte do grupo Jacto, especializado na produção de diversos equipamentos agrícolas e pulverizadores. Atualmente, a fábrica, que conta com incentivos fiscais do Governo do Amazonas, possui unidades fabris também no estado de São Paulo. Em Manaus, são produzidos equipamentos eletroeletrônicos fitness de sua marca Movement.

Durante a reunião, a representante da companhia, Maria Keiko Uchida Furuie, agradeceu a receptividade do corpo técnico da Sedecti e falou sobre o novo projeto.

“Apresentamos o projeto de diversificação da Brudden que, até então, só fabricava equipamentos de ginástica no PIM. Agora, estamos entrando no ramo de mobilidade elétrica. Trata-se de um produto de desenvolvimento nacional, desde a concepção da motocicleta até o desenvolvimento de parceiros e fornecedores. E, tudo foi elaborado aqui no Amazonas, no Brasil”, explicou Furuie.

Ela também revelou que esse é o projeto do primeiro produto da linha de mobilidade da marca. “Porém, temos a expectativa de expandir a produção para moped, bicicleta elétrica, triciclos, todos movidos a eletricidade e muito utilizados em serviços urbanos como delivery. Começamos com um projeto pequeno e, dando certo, a ideia é crescer bastante e expandir a fábrica aqui na Zona Franca de Manaus”, concluiu a representante da companhia.

Com informações da Sedecti