Emissora sul-coreana comete gafe com países e tem que se desculpar

Os Jogos de Tóquio estão em pleno andamento, mas uma gafe na abertura ainda dava dores de cabeça à emissora sul-coreana MBC no fim de semana. O motivo foi a escolha “não usual” de imagens representativas para os países na transmissão do começo da olimpíada.

A delegação da Itália foi acompanhada da foto de uma pizza, enquanto a Ucrânia foi resumida em uma foto da usina de Chernobyl, local que sofreu um acidente atômico que marcou a década de 1980.

A falta de sensibilidade logo chamou a atenção da audiência, e não tardou para se espalhar pelas redes sociais. A emissora teve de publicar um pedido de desculpas, primeiro em coreano, depois em inglês, após termos ligados à transmissão da MBC, como ”Chernobyl” e “vergonha nacional (national disgrace)” irem para os trending topics do Twitter na Coreia do Sul.

Diz o comunicado da emissora:

“A MBC usou imagens inapropriadas para representar alguns países na crimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 23 de julho. As imagens e legendas tinham o objetivo de tornar mais fácil compreender os países. […] No entanto, nós admitimos que houve falta de consideração com os países envolvidos, e a inspeção não foi profunda o suficiente. Um erro indesculpável.”

A emissora ainda se comprometeu a investigar a transmissão e rever seus processos de edição em programas esportivos para evitar erros como esse no futuro.

O fio editado pelo jornalista freelancer Rafael Rashid, baseado em Seul, viralizou ao descrever a cobertura da MBC.

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.

Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld

— Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021