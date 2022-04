Emicida será primeiro artista brasileiro com show no “Fortnite”

O rapper Emicida vai se tornar o primeiro artista brasileiro a se apresentar no “Fortnite”, game online que já realizou shows virtuais de artistas como Ariana Grande, DJ Marshmello e Travis Scott.

Emicida se apresenta na próxima sexta (29), às 19h, num show que será disponibilizado globalmente por 72 horas ininterruptas. A participação do brasileiro faz parte do projeto Onda Sonora, que pretende trazer representantes de várias regiões do mundo em uma ação interativa dentro do jogo.

Além do show, a participação de Emicida dentro do Fortnite contará a história do rapper e passará por cenários que dialogam com a sua trajetória.

O público também poderá assistir à performance em 15 salas do circuito de cinemas do Cinemark pelo Brasil, em datas a serem divulgadas.

Com informações do Terra