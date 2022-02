Emendas parlamentares garantem a Novo Aripuanã melhoria no atendimento

A prefeitura de Novo Aripuanã, entregou na tarde desta terça-feira (22) os equipamentos destinados as Unidades Básicas de Saúde e Policlínica, que vão dar mais agilidade no atendimento.

Foram entregues 20 microcomputadores, 5 impressoras multifuncionais e 20 nobreaks para a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

De acordo com o prefeito Jocione Souza, o PEC é um sonho que fortalecerá a saúde pública de Novo Aripuanã e proporcionará segurança e fidedignidade das informações prestadas ao Ministério da Saúde.

“Estamos muito felizes em entregar equipamentos na área da saúde, uma das maiores demandas da população! Com os novos equipamentos vamos agilizar o atendimento e garantir um histórico de saúde de cada pessoa que nos procurar, nas nossas unidades”, disse.

Além dos equipamentos do PEC, o prefeito e sua comitiva entregaram todo o mobiliário da UBS Rural da Comunidade do Arara, contemplando com computador, impressora, mesas, macas, armários, estantes de ferro, bebedouros e longarinas modernas.

Os investimentos são resultado de emendas parlamentares do Deputado Federal Átila Lins e Bosco Saraiva e fazem parte do planejamento da administração para adequação e melhorias da prestação de serviços para a população.

Durante o evento de entrega foi anunciada, a implantação a partir de março, no setor de triagem neonatal da Policlínica Municipal João Monteiro de Souza, dos testes da orelhinha, coraçãozinho, linguinha e pezinho em crianças recém nascidas.

*Com assessoria