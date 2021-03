Emendas de Belarmino Lins garantem mais de R$ 2 milhões para compra de cestas básicas e insumos ao interior

Em concorrida solenidade realizada na tarde de quinta-feira (11), na sede do Governo do Estado, prefeitos de vários municípios foram agraciados com recursos oriundos da redistribuição de pouco mais de R$ 2 milhões referentes a emendas impositivas do deputado estadual Belarmino Lins.

Dezoito prefeituras receberão recursos da ordem de R$ 100 mil, cada, para a compra de cestas básicas, enquanto três (Rio Preto da Eva, Barreirinha e Ipixuna), receberão também R$ 100 mil, cada, para a aquisição de insumos de saúde para o combate à Covid-19.

Da redistribuição, R$ 1,8 milhão foi destinado a aquisição de cestas que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social no interior do Estado em consequência da pandemia. O governador Wilson Lima presidiu o evento desta tarde e confirmou que a cota de R$ 100 mil a cada município, para a compra das cestas, estará depositada na conta das prefeituras até a próxima sexta-feira (19).

“Toda a ajuda neste momento é bem-vinda e a gente está trabalhando para encontrar o equilíbrio entre saúde, economia e o social, este também muito afetado no atual contexto”, explicou Wilson Lima. “Prefeitos interioranos vão receber recursos da ordem de 2 milhões e 100 mil reais, resultado de emenda parlamentar do deputado Belarmino Lins, recursos que serão utilizados na compra de cestas básicas e parte deles usado na área de saúde, no combate à pandemia”, detalhou o governador.

Segundo ele, a Sefaz está envidando esforços para que os recursos, devido às demandas da pandemia e da enchente avassaladora deste ano, sejam disponibilizados logo aos municípios. “Todas as prefeituras contempladas já apresentaram seus Planos de Trabalho, na sexta-feira (12) a gente já emite o documento da Sefaz para fazer essa suplementação orçamentária e semana que vem, o mais tardar até sexta-feira, os recursos estarão depositados nas contas das prefeituras”, assegurou o governador.

Grato a Wilson, Belarmino Lins expressou: “Quero agradecer o apoio do governador Wilson Lima nas ações voltadas para minimizar os problemas que afligem as populações ribeirinhas. Um parlamentar, em ação comum com o Poder Executivo, leva a força que tem para ajudar os menos favorecidos, que querem os braços, as mãos e o olhar daqueles que podem fazer alguma coisa por eles. E então, o governador pode e o Belarmino ajuda”.

Os municípios beneficiados com cestas via emendas de Belarmino Lins são: Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Carauari, Codajás, Eirunepé, Fonte Boa, Guajará, Ipixuna, Itapiranga, Jutaí, Manaquiri, Maraã, Novo Aripuanã, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Tabatinga e Juruá. O município de Rio Preto da Eva receberá R$ 100 especificamente para a compra de insumos.