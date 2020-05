Emendas de Belarmino Lins destinam R$ 2,4 milhões para aquisição de cestas básicas e ajuda à saúde contra pandemia

Da cota de R$ 6,9 milhões a que tem direito para utilizar em emendas ao Orçamento do Estado em 2020, o deputado Belarmino Lins (Progressistas) redistribuiu R$ 2,4 milhões referentes ao saldo das emendas, com o objetivo de contribuir para as ações do Governo do Estado neste momento crucial de combate ao novo coronavírus.

“Decidimos redistribuir parte de nossas emendas para beneficiar as populações interioranas de baixa renda, que vivem na linha da pobreza e que enfrentam a falta de alimentos em virtude da escalada da Covid-19”, disse o deputado em discurso na Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira (14) ao destacar a destinação de R$ 1,9 milhões para a aquisição de cestas básicas que serão distribuídas a famílias carentes do interior do Estado. Cada município será contemplado com 1.500 cestas.

Os recursos deverão ser repassados às prefeituras por meio de convênios celebrados com o governo Wilson Lima/Carlos Almeida via Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS), beneficiando 17 municípios, quais sejam: Carauari, Barreirinha, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Itapiranga, Tonantins, Manaquiri, Jutaí, Maraã, Envira, Amaturá, Guajará, Juruá, Ipixuna, Tapauá, Novo Aripuanã e Fonte Boa.

“Os governos Federal e Estadual estão ajudando no combate ao coronavírus, mas nós, parlamentares, temos que fazer a nossa parte. Por isso, redistribuímos nossas emendas em benefício de 17 municípios. Trata-se de auxílio financeiro para aquisição de cestas básicas para amenizar o sofrimento das populações de baixa renda face a escalada da Covid-19”, frisou o parlamentar.

FCecon e Dr Fajardo

A redistribuição das emendas impositivas permitiu a Belarmino Lins assegurar uma ajuda complementar a Fundação Cecon da ordem de R$ 300 mil, reforçando a disponibilização de R$ 500 mil em emendas com que ele contemplou o hospital do câncer no início deste ano, possibilitando a compra de equipamentos para o setor de urologia da instituição de saúde. “Ajudamos com R$ 500 mil no início de 2020 e agora destinamos mais R$ 300 mil, ajudando a FCecon na formação de maior estrutura para os tratamentos das pessoas acometidas de câncer de próstata”.

As emendas de Belarmino também contemplaram com R$ 200 mil o Hospital Dr Fajardo, sendo R$ 150 mil para a compra de uma ambulância e R$ 50 mil para a aquisição de materiais diversos.