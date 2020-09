Emenda do vereador Claudio Proença exige qualidade no serviço de transporte público em Manaus

Na última quarta-feira (9), a sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou o Projeto de Lei n 291/2020 de Autoria do Executivo Municipal que Altera a Lei nº 1.779, de 17 de outubro de 2013, que dispõe sobre os Serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiros no Município de Manaus. O Projeto possui uma emenda que foi apresentada através de um Projeto do Vereador Cláudio Proença(PMN), onde caso o permissionário venha a falecer a permissão passa para a viúva ou alguém que ela indique que atenda os requisitos. O projeto foi para à sanção do Prefeito de Manaus.

Devemos procurar equilíbrio econômico

“O projeto busca a organização do sistema de transporte público de Manaus em beneficio dos usuários, da população de Manaus que exige serviços de qualidade, o povo não aguanta mais, o serviço chamado de executivo e outros não oferecem qualidade deixando constrangido os seus usuários, agora deverão demonstrar qualidade para funcionar visando equilíbrio econômico entre os permissionários. O prefeito de Manaus na certa irá pensar em deixar um legado para seu próximo sucessor”, disse o vereador Cláudio Proença.