Emenda de Sinésio Campos destina computadores e R$ 1,5 milhão para Federação dos Pescadores do AM

O deputado estadual Sinésio Campos (PT) destinou, por meio de emenda parlamentar, 70 computadores para equipar a nova sala digital da Federação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura do Amazonas (Fetape-AM), em cerimônia organizada no local, neste fim de semana. Agora, o espaço conta com bons equipamentos, proporciona conforto e agilidade, em um ambiente favorável para a realização de pesquisas e cursos de informática.

A nova sala digital recebeu o nome do pescador Manoel Bucão que faleceu durante a pandemia, vítima da Covid-19. Para Sinésio, a homenagem é justa, visto que Manoel representa diversos pescadores e pescadoras que perderam suas vidas diante do novo coronavírus. “Muitos pescadores não estão mais entre nós porque foram acometidos com a Covid-19, mas, em honra às suas memórias queremos dizer que esse sonho foi possível e por isso pusemos o nome do companheiro Manoel Bucão nesse ambiente, pois ele sempre lutou por melhorias voltadas à classe”.

Durante a cerimônia de inauguração da sala digital, o deputado estadual Sinésio Campos anunciou que destinará em 2022, por meio de emenda parlamentar, 1,5 milhão de reais para a Fetape-Am. “O montante servirá para dar suporte às demandas da categoria que ficou, praticamente, desassistida após a sua incorporação ao Ministério da Agricultura. Este ano destinamos emendas no valor de 500 mil reais à Federação e ano que vem continuaremos valorizando esses trabalhadores que nos garantem o peixe à nossa mesa”.

O presidente da Fetape-AM, João Vieira da Silva, vulgo Negão, agradeceu o apoio de Sinésio Campos dado à classe e destacou que os recursos direcionados à Federação serão usufruídos com responsabilidade e sabedoria. “Temos que reconhecer que o deputado Sinésio está ao nosso lado, ouvindo a nossa voz e lutando para melhorar a vida dos pescadores do Amazonas. Por essa razão, queremos agradecer pela sensibilidade e o cuidado que sempre teve com cada um de nós, porque se hoje temos uma sede, um prédio físico equipado com sala digital, refeitório, dormitórios e serviço odontológico é graças a ele”.

João Vieira da Silva também homenageou Sinésio com a entrega da comenda de mérito da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura José Ubirajara de Souza Coelho Timm devido a sua contribuição política e profissional para o desenvolvimento da cadeia produtiva da pesca e aquicultura do Brasil. “A atuação de Sinésio foi essencial para estruturar o setor de pesca em nossa região”, contou o presidente da Fetape-AM.

O titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Jório Veiga, esteve presente no evento e salientou que o governo executivo reconhece a importância social da Fetape-Am e, por essa razão, aprovou as emendas elaboradas pelo deputado Sinésio Campos. “O governador Wilson Lima sabe que o deputado Sinésio é um parlamentar criador de políticas públicas que impactam de maneira grandiosa na vida do cidadão amazonense. Essa relação de confiança é necessária para que os poderes legislativo e executivo construam uma sociedade avançada, garantindo o bem-estar de todos”, disse Jório.

O evento contou ainda com os presidentes das associações dos pescadores de Manaquiri, Beruri, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Itapiranga, Urucurituba, Tonantins, Amaturá, Parintins, Alvarães, Autazes, Novo Airão, Manacapuru, Boba, Atalaia do Norte, Urucará, Santa Isabel, Novo Remanso entre outros convidados.

Sobre a Fetape-AM

Em março deste ano o prédio da Fetape-AM foi entregue à classe dos pescadores em uma solenidade de oficialização de uso, por tempo de 25 anos, outorgada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC). A ação foi fruto de interlocução do deputado estadual Sinésio Campos junto ao governo. A Federação já representa mais de 35 organizações da pesca artesanal do Estado entre colônias, sindicatos e associações e funciona como passagem para os pescadores e familiares que tiverem a necessidade de vir à cidade de Manaus.

O local também oferece serviços odontológicos, de informática, refeitório e planeja implantar, ainda, um museu da pesca artesanal. A Federação está localizada na Avenida Joaquim Nabuco, 931, no Centro da capital do Amazonas.