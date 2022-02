Emenda de Cabo Maciel beneficia com 100 notebooks dez escolas em Itacoatiara

Membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Cabo Maciel (líder do PL) esteve na quinta-feira (24), participando da solenidade de entrega de 100 Notebooks, resultado de emenda parlamentar de sua autoria, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), no valor de R$ 1.050 milhão, que contemplou além de dez escolas estaduais em Itacoatiara (distante a 265 km de Manaus), outras onze unidades no interior do Estado.

As escolas beneficiadas foram; E. E. Dep. Vital de Mendonça (Meire Jane Rattes), E. E. João Valério de Oliveira (Rosa Marília), E. E. José Carlos Martins Mestrinho (Kalise Lamêgo), E. E. Senador João Bosco Ramos de Lima (Carla Rodrigues), E. E. Prof° Vicente Geraldo de Lima (Eliane Lucas), E.E Prof° Fernando Ellis Ribeiro (Emanuela Oliveira), E. E. Maria Ivone de Araújo Leite (Ramom Medeiros), E. E. Profª Berezith Nascimento da Silva (Eranice Almeida), E. E. Prof° Ronaldo Marques da Silva (Rosinaldo Rabelo), E. E. Profª Luiza de Vasconcelos Dias (Suelen Almeida).

“Quero agradecer ao governador Wilson Lima por ter tido a sensibilidade em liberar nossas emendas e com isso atender os anseios de milhares de estudantes e o carinho e às confiança de todos os profissionais da Educação no meu trabalho, em especial, aos amigos, Secretária da Seduc, Kuka Chaves, Secretária Executiva Adjunta do Interior, Ana Maria Araújo, a Coordenadora do CREI, Rosekeury Lamêgo, ao Valmir Cardoso, a Socorro Brasil (Gestora do Ceti), Lúcia Macêdo, Prof° Manoel Paiva e ao Júlio César (Supervisor do Pólo de Itacoatiara) e toda equipe” destacou Cabo Maciel.

O parlamentar liberal externou também sua gratidão pelo apoio ao vereador Richardson do Mutirão (PL), empresário João das Redes, Cel. Full PM Backman, Antônio Henrique Cordeiro (Diretor da UPI), Georgiane Barroso (Gestora do Cetam), Delegado Paulo Barros e aos apoiadores.