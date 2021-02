Emenda de Belarmino Lins contempla Hospital Dr Fajardo com ambulância de R$ 150 mil

O Hospital Infantil Dr. Fajardo ganhou, na sexta-feira (19), uma nova ambulância para o transporte de pacientes graças a emenda parlamentar, no valor de R$ 150 mil, de autoria do deputado estadual Belarmino Lins (PP).

“Fico feliz por ter destinado emenda de 150 mil reais para a aquisição de uma ambulância, com o apoio do governador Wilson Lima, que vai servir para transportar pacientes necessitados de socorros médicos, contemplado o Hospital Dr Fajardo, que tem uma tradição na história da saúde no Amazonas”, declarou o parlamentar na solenidade de entrega da ambulância, na companhia do diretor do hospital infantil, Aly Ballut.

Segundo O diretor do hospital infantil, Aly Ballut, destaca que a ambulância servirá tanto de suporte para o hospital Dr. Fajardo, como para as demais unidades da rede de saúde que precisam desse suporte. “Agradecemos a Deus, ao governador Wilson Lima e ao deputado Belarmino Lins por mais este benefício ao Dr Fajardo”, disse Ballut.