Embarcação é apreendida fazendo transporte ilegal de passageiros

Policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) apreenderam, na manhã desta terça-feira (21), no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), uma embarcação que fazia transporte de passageiros, desobedecendo a determinações para prevenção e combate ao novo coronavírus dispostas em decreto estadual, e também apresentava excesso de carga. Durante a ação, o proprietário e o comandante da embarcação foram detidos.

Por meio da Central de Operações do 3° BPM/Tefé, os policiais receberam várias denúncias informando que um barco que fazia linha de Manaus ao município de Japurá, realizando escala intermediária em Maraã, estava transportado passageiros de forma ilegal.

Conforme as denúncias, o barco Manoel Monteiro estaria nas proximidades da Comunidade do Capivara e São Francisco, com número excessivo de passageiros, que vinham aglomerados e, com o auxílio de uma lancha, estaria transportando-os até a cidade de Tefé. Ressaltaram ainda que o barco estaria atalhando por um furo que sai abaixo de Alvarães. A Polícia Militar acionou a Capitania dos Portos e, juntamente com um efetivo da Marinha do Brasil, foram averiguar a situação.

Na abordagem ao navio motor, foi verificado transporte de passageiros sem a devida autorização da Agência Reguladora dos Serviços Públicos, Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam), em descumprimento de decreto estadual. Além disso, a embarcação apresentava excesso de carga, descumprindo a legislação fluvial em vigor. Por esta razão, o proprietário e o comandante da embarcação foram conduzidos à Delegacia de Tefé para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da DCS/PMAM