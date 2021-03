Em um ano, mortes por Covid-19 no Brasil superam total de óbitos pela Aids em 23 anos de registros

Em um ano, o número de mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil superou nesta terça-feira (16) o total de vítimas da Aids desde 1996, segundo dados do Ministério da Saúde. Com o recorde de 2.798 mortes confirmadas em um único dia, o país chegou à marca de 282.400 óbitos por coronavírus nesta terça, superando as 281.156 mortes provocadas pela Aids no Brasil de 1996 a 2019, 23 anos.

A Aids foi a doença provocada por vírus ou bactéria que mais matou brasileiros de 1996 a 2019, à frente de outras patologias como tuberculose, meningite e doença de Chagas.

