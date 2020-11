Em Uatumã, pesquisa aponta disparada de Jander Barreto

O candidato a prefeito de São Sebastião do Uatumã, Jander Barreto (Republicanos) aparece com larga vantagem à frente do segundo colocado, que é o candidato do atual prefeito, Fernando Falabella, o qual era vice- prefeito, Fernando Washington (PRB).

De acordo com a sondagem realizada pelo Instituto Projeta Pesquisa de Mercado e Opinião Pública sobre a disputa do governo municipal, na pesquisa estimulada, o republicano atinge 38,6% das intenções de voto, superando Fernando Washington (PTB), que tem 20,6%, Álvaro Jr. (PP), com 13,7%, Gavião (Cidadania), com 7,7%, e Dr. Rodolfo (PL), com 6,6%. Brancos e nulos somaram 12%, e somente 0,9% não soube ou não respondeu.

Na modalidade espontânea, Jander Barreto ocupa novamente a liderança, desta vez com 31,3%. Em seguida, tecnicamente empatados, aparecem Fernando Washington (16,1%) e Álvaro Jr. (11,1%). Como a margem de erro é de 4,28%, estão tecnicamente empatados com Álvaro os candidatos Gavião, com 6,6% das intenções de voto, e Dr. Rodolfo, escolhido por 5,4% dos entrevistados. Nesse cenário, sem a apresentação prévia dos nomes dos postulantes, sobe para 28,9% a quantidade de eleitores que não souberam ou não opinaram. Brancos e nulos caem para apenas 0,6%.

Rejeição

Quando questionados em qual candidato não votariam de forma nenhuma, 29,71% citaram o nome de Fernando. Jander tem rejeição de 17% do eleitorado. Gavião, por 15,29%; Álvaro, por 11,71%; e Rodolfo, por 4,86%. Os entrevistados que não rejeitam nenhuma candidatura são 13,2%, enquanto 8,22% não souberam ou não quiseram responder.

Foram ouvidos 521 eleitores da cidade de São Sebastião do Uatumã, entre os dias 8 e 11 de novembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sob o número 05410/2020.

*Com informações da assessoria